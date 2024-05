Torino in Conference League: lo scenario

Con la vittoria della Fiorentina per 2-3 in quel di Cagliari i viola si sono guadagnati di diritto l’accesso alla prossima Conference League permettendo di qualificare 8 squadre italiane nelle competizioni europee. Tuttavia vi è la possibilità di portarne ben nove: infatti in caso di vittoria della Conference League da parte della Fiorentina nella finale di stasera contro l’Olympiacos, la nona del tabellone (ovvero il Torino) andrebbe in Conference e i viola chiaramente avanzerebbero in Europa League. Tutto ciò è stato possibile dopo il pareggio tra Lazio e Sassuolo che ha fatto si che i biancocelesti non possano essere scavalcati dalla squadra di Italiano, “regalando” difatti una speranza ai granata di andare in Europa.

Foto: instagram Torino