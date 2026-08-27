Torino, Fitz-Jim: “Per certi versi Abate è simile a Farioli. Difendere non è il mio punto forte, ma posso imparare”

27/08/2026 | 19:08:22

Kian Fitz-Jim, nuovo centrocampista del Torino, si è presentato ai suoi nuovi tifosi parlando ai microfoni del club granata. Le sue parole.

Su Abate: “Ama giocare molto e per certi versi ha principi simili a Farioli. È diverso perché in Olanda giocavo 4-3-3, ma a volte difendevamo in 5. Le idee sono abbastanza simili, posso imparare e mi si addice molto: difendere non è il mio punto forte, ma posso imparare”.

Sull’idolo da bambino: “Ronaldinho. Mi piace per la magia che ha portato nel calcio e per la nostra somiglianza per i capelli lunghi: da piccolo non è semplice averli perché dicono che sembri una ragazza, ma per me è bellissimo da vedere. Parrucchiere a Torino? Ne ho trovato uno, anche altri compagni hanno le treccine”.

Sulle partite cerchiate nel calendario: “Dico le due contro Roma e Lazio: da una parte ci sono Rensch e Salah-Eddine, dall’altra Taylor e Sutalo, è bello affrontare i tuoi amici”.

Sul Derby: “Non ho visto nessuna immagine, voglio vederlo direttamente con i miei occhi. Ajax-Feyenoord è una sfida sentitissima, sono partite molto belle da giocare”.

Foto: Instagram Torino