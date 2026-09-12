Tonfo Atalanta, un grande Cagliari sbanca con Mendy e Maldini (rigore)
12/09/2026 | 22:38:58
Altro colpo del Cagliari, alla terza vittoria in tre partite. Pisacane vince 2-1 a Bergamo, secondo KO di fila per la Dea. Al 19′ la sblocca Mendy con un mancino vincente. Reazione della Dea che trova il pari con un destro in diagonale di Scamacca dopo una ripartenza di De Ketelaere servito da Scalvini. per l’attaccante è il secondo gol stagionale dopo quello all’Hapoel nei preliminari di Conference. Svolta al 60′, un fallo di mano di Kolasinac viene sanzionato con un rigore per il Cagliari. Maldini trasforma dal dischetto, spiazzando Carnesecchi. Per lui è il secondo gol in campionato. Finisce 2-1.
foto x cagliari