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Tonali: “Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n’era solo uno. Ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham”

06/07/2026 | 12:25:41

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Il nuovo centrocampista del Tottenham, Sandro Tonali, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo approdo agli Spurs. Queste le sue parole:
Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, mi sono sentito benissimo. Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n’era solo uno.
Ho parlato con l’allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un’atmosfera fantastica, creata da tifosi fantastici. Non vedo l’ora di iniziare la stagione”.
Foto: sito Tottenham