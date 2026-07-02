Tonali: “Non c’è stata occasione di tornare in Italia. Sarei felice di lavorare ancora con Maldini”

02/07/2026 | 11:46:07

Sandro Tonali ha parlato ai giornalisti inglesi prima della partenza per Londra: “Sono davvero felice, è tutto diverso, abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti per questa nuova avventura. Italia? Sarebbe bello lavorare con Maldini. Tornare in Italia? E’ sempre stato molto difficile, non c’è mai stata occasione anche se ne avevamo parlato. Il sogno sarebbe quello di tornare al Milan? Scherzando ne parliamo ogni volta, se ci sarà l’opportunità un giorno magari ne parleremo seriamente”.

Foto: sito Sportitalia