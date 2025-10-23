Tonali, il rinnovo non è un problema. La valutazione sempre alle stelle sì

23/10/2025 | 15:16:24

Sandro Tonali è diventato sempre più un punto di riferimento del Newcastle, una pedina imprescindibile, il faro del centrocampo. In queste ore si parla molto del suo rinnovo fino al 2029 con eventuale opzione, concordato durante il periodo della squalifica. E si sono fatte molte supposizioni sul fatto che questa notizia chiuda definitivamente le porte per un ritorno in Serie A del centrocampista ex Milan. In realtà cambia poco o nulla: Tonali aveva una valutazione da 80 milioni in su prima del rinnovo, continua a mantenerla e forse siamo un po’ saliti. Chi lo voleva prima avrebbe dovuto sborsare quella cifra, chi lo vuole adesso deve fare la stessa cosa. Insomma, il rinnovo non lo rende incedibile come non era incedibile prima. Ma siccome il Newcastle non intende privarsene, l’eventuale club interessato dovrebbe svenarsi (senza tenere conto dell’ingaggio…): per la Serie A si tratta di salite ripidissime e montagne quasi impossibili – almeno nei prossimi mesi – da scalare.

Foto: X Newcastle.

English version