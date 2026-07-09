Toldo eroe, ferma un ladro di biciclette a Milano: “Non ci ho pensato neanche un secondo”

09/07/2026 | 23:43:14

L’ex portiere Francesco Toldo diventa protagonista di un fatto di cronaca avvenuto nelle scorse ore a Milano. Toldo ha infatti bloccato un ladro di biciclette. L’ex numero uno stava parcheggiando il suo scooter nel centro di Milano quando ha notato un giovane inseguirne un altro in bicicletta. Fermato il giovane per capire cosa fosse successo, si è sentito rispondere: “Mi ha rubato la bici”. E a quel punto Toldo si è lanciato all’inseguimento. “È stato incredibile, vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l’ho affiancato e con una spinta l’ho disarcionato”. L’ex portiere ha poi raccontato anche la reazione delle persone presenti: “Le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena”.

foto insta toldo