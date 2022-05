Todd Boehly si presenta: “Vogliamo rendere fieri i nostri tifosi”

Il Chelsea riparte da Todd Boehly, che come già anticipato ha completato con il suo consorzio l’acquisizione del club. Il nuovo proprietario dei Bleus, si è presentato rilasciando alcune dichiarazioni sul sito del club: “Siamo onorati di diventare i nuovi proprietari del Chelsea. La nostra visione come proprietari è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Insieme al nostro sviluppo per la squadra giovanile e l’acquisto dei migliori talenti, il nostro piano d’azione è di investire nel club a lungo termine e costruire una straordinaria storia di successi per il Chelsea. Voglio ringraziare personalmente i ministri e i funzionari del governo britannico e della Premier League per tutto il lavoro fatto affinché ciò sia stato possibile”.

Foto: Sito ufficiale Chelsea