Tite: “Gabigol? È maturato molto, meritava una chance in Nazionale”

Gabigol dopo ben tre anni ritrova la Nazionale. Il commissario tecnico verdeoro Tite ha infatti convocato l’attaccante del Flamengo (in prestito dall‘Inter) per le prossime gare amichevoli contro Senegal e Nigeria. “Nelle mie scelte cerco sempre di trovare la miglior soluzione per tutti. Gabriel Barbosa meritava una chance in Nazionale, è molto maturato e le sue prestazioni nel 2019 parlano da sole”, ha detto Tite in conferenza stampa.

Foto: Twitter personale Gabigol