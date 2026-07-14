Tielemans: “Giocare nello United è un sogno che si realizza”

14/07/2026 | 20:50:00

Prime parole di Youri Tielemans dopo il trasferimento al Manchester United.

Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali dei Red Devils: “È difficile descrivere quanto io sia orgoglioso di unirmi al Manchester United. Firmare per un club così speciale è una sensazione incredibile, il coronamento di anni di dedizione da quando mi sono innamorato del calcio. Ho avuto il privilegio di ottenere successi nella mia carriera e questo ha aumentato ancora di più la mia voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L’ambizione che si respira nel club è chiarissima: tutti siamo determinati a lottare per conquistare i trofei più prestigiosi nei prossimi anni”.

Foto: X Manchester United