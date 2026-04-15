Tielemans: “Avere i tifosi alle nostre spalle è speciale. Sentiamo di essere in un buon momento”

15/04/2026 | 16:54:31

Il centrocampista dell’Aston Villa, Youri Tielemans, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“L’atmosfera sarà importante, sappiamo quanto possiamo essere forti con la spinta dei tifosi. E’ speciale averli alle nostre spalle, a volte con loro riusciamo ad andare oltre i limiti. La gara d’andata? Non avevamo giocato in campionato, era la prima gara dopo la sosta e riprendere il ritmo non è semplice. Avevamo iniziato lentamente, il Bologna forte con anche un gol annullato. Poi siamo stati bravi e non abbiamo più concesso molto oltre alla traversa. Domani dovremo iniziare in modo diverso comunque. L’atmosfera nello spogliatoio? Sentiamo di essere in un buon momento. Conosciamo le nostre qualità e meritiamo di essere qui, vogliamo far durare questo buon momento fino a fine stagione”.

Foto: sito Aston Villa