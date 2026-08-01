Tiago Pinto: “Nonostante abbia solo 22 anni, Antonio Silva è dotato di grandi doti di leadership”

01/08/2026 | 18:25:32

Il direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, ha parlato ai canali ufficiali del club a seguito dell’acquisto di Antonio Silva. Queste le sue parole:

“António è un giocatore che ammiriamo da tempo e siamo lieti di dargli il benvenuto all’AFC Bournemouth. Nonostante abbia solo 22 anni, ha già maturato un’esperienza eccezionale in uno dei club più importanti d’Europa, giocando con regolarità nelle competizioni nazionali, europee e internazionali. Queste esperienze lo hanno aiutato a diventare un difensore maturo e dotato di grandi doti di leadership. È ambizioso, ha una comprovata mentalità vincente e sa cosa serve per competere per i trofei. Queste sono le caratteristiche che vogliamo portare in questa società calcistica, mentre continuiamo a costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli. Siamo entusiasti di vedere António continuare la sua crescita qui sotto la guida di Marco Rose e siamo certi che sarà un ottimo innesto per il gruppo”.

Foto: sito Roma

