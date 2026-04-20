Tiago Gabriel risponde a Harrison. Termina 1-1 Lecce-Fiorentina

20/04/2026 | 22:54:57

Finisce 1-1 la sfida tra Lecce e Fiorentina. Un pareggio che ufficializza di fatto la salvezza alla Fiorentina, per il Lecce la chance di agganciare la Cremonese, con cui ci sarà il duello finale per salvarsi.

La Fiorentina sblocca la partita al 30′ grazie alla perla di Jack Harrison, che sfrutta al meglio l’assist di Mandragora, stoppa il pallone e con il mancino piazza il pallone sul palo lontano, rendendo vano il tuffo di Falcone. Viola avanti 1-0, Lecce al momento, in zona retrocessione.

Nella ripresa, assalto del Lecce, con la Fiorentina che si abbassa. Al 70′, Chance del Lecce con Banda che trova un super De Gea a evitare il pareggio. Dal corner, salta Tiago Gabriel che pareggia la gara. Assalto finale dei salentini alla ricerca della vittoria.

Ma è un assalto sterile, la Fiorentina tiene bene il ritmo e non corre ulteriori rischi. Finisce 1-1, la classifica recita Fiorentina a 36 punti, a +8 su Cremonese e Lecce che sono a 28.

Foto: sito Lecce