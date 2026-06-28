Thuram, problema a un polpaccio: partita con la Svezia a forte rischio

29/06/2026 | 00:00:49

Non arrivano notizie rassicuranti su Marcus Thuram dal ritiro della Francia. I Blues sono al lavoro in vista della partita contro la Svezia, valevole per i sedicesimi di finale, ma l’attaccante dell’Inter non si è allenato con il resto del gruppo perché alle prese con un problema al polpaccio che secondo L’Equipe lo costringerà a saltare la partita con gli svedesi. La convocazione appare ancora possibile, ma sono minime le possibilità di vedere l’interista in campo.

foto x inter