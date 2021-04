Thuram: “Mi fanno ridere le critiche a Pirlo, esiste una cosa chiamata esperienza”

Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato così in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, della prima stagione da tecnico di Andrea Pirlo: “Tutto questo mi fa ridere, io credo che per diventare un grande allenatore, un grande giocatore o un grande cuoco… hai bisogno di tempo. Non è che alla prima stagione puoi fare tutto e bene. È la prima volta che fa l’allenatore, non è come se avesse 15 anni di esperienza.

Zidane? Aveva fatto l’allenatore coi giovani, era stato il secondo di Ancelotti e Mourinho. Allora tutto questo mi fa ridere… le critiche a Pirlo? C’è una cosa che si chiama fare esperienza e non gli si può chiedere di sapere tutto, è impossibile”.