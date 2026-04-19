Thuram: “Juve da scudetto l’anno prossimo? Pensiamo al presente e ad andare in Champions”

19/04/2026 | 23:57:23

Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Era molto importante vincere e prendere punti per andare in Champions”.

L’esultanza? “L’abbiamo inventata in spogliatoio stamattina, abbiamo fatto questo per due cantautori francesi”.

L’anno prossimo ci siete anche voi per lo scudetto? “Pensiamo solo a questa stagione, ci sono ancora partite importanti. Faremo di tutto per andare in Champions”.

Foto: sito Juventus