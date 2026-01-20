Thuram: “Il sorriso mi ha aiutato. Ruberei l’energia di Barella. Sono positivo e ho tanta voglia di fare”

20/01/2026 | 11:17:35

Intervistato dai canali ufficiali dell’Inter Marcus Thuram ha parlato così: “Per raggiungere ogni obiettivo c’è sempre bisogno della squadra. La caratteristica che più mi ha aiutato? Il mio sorriso. Sorridere aiuta a capire e conoscere da subito le persone. Io ho iniziato a giocare perché mi divertivo al campo con gli amici; oggi il calcio per me è un lavoro, con partite importanti e risultati che contano, ma non dimentico che è anche passione e lavoro intenso perché in ogni partita si ha l’occasione di crescere e migliorare. Che qualità prenderei a un mio compagno? L’energia di Barella, lui ha veramente tantissima energia. Anche io ne ho molta, però lui mi sorprende ogni giorno. Tre aggettivi per descrivermi? Felice, positivo e con tantissima voglia di fare”.

foto x inter