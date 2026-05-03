Thuram: “Il gruppo è sempre stato la nostra forza. Bella reazione dopo l’anno scorso”

03/05/2026 | 23:14:36

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dello Scudetto.

Queste le sue parole: “Barella? “Non è mai stato in discussione, per me è il miglior giocatore italiano. Ha sempre dato tutto, dentro e fuori dal campo. Anche questa vittoria è per lui stasera”. Reazione dopo un’estate difficile? “Da quando sono qui, ho trovato un grandissimo gruppo, è sempre stata la nostra forza”.

Foto: sito Inter