Thuram-Barella-Zielinski, l’Inter batte 3-0 il Cagliari e scappa a +12 sul Napoli

17/04/2026 | 22:43:47

L’Inter continua a vincere e avvicina lo scudetto. Successo contro il Cagliari nell’anticipo del venerdì. Gara in controllo per i nerazzurri, primo tempo a ritmi blandi, alcune chance per la compagine di Chivu, ma il Cagliari difende senza patemi.

Ad inizio ripresa un’altra Inter, più spigliata e determinata. I nerazzurri la sbloccano al 53′ con Marcus Thuram. 11° centro in campionato per il francese, che si fa trovare pronto sul traversone rasoterra di Dimarco che taglia l’area e supera anche Caprile. Tutto troppo facile per il 9 che deve solo appoggiare in rete.

Dopo 3 minuti, al 56′, raddoppia Barella. Azione insistita, con Barella che approfitta di un rimpallo favorevole e con un destro al limite dell’area gonfia la rete. Terzo gol in questo campionato per l’italiano.

La gara di fatto si chiude qui, l’Inter si mette in controllo, il Cagliari ha anche qualche chance per provare a riaprire la gara, ma non riesce a rientrare in partita. Nel recupero, trova gloria anche Zielinski che insacca con un sinistro strepitoso da fuori.

Finisce 3-0 per l’Inter, che sale a 78 punti, a +12 sul Napoli. Il Cagliari resta a 33 punti, con un margine sulle inseguitrici Lecce e Cremonese.

Foto: sito Inter