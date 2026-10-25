Thuram (91’) e Zielinski su rigore (97’): l’Inter ribalta la Fiorentina e aggancia la Lazio in vetta

25/10/2026 | 14:34:07

L’Inter affronta la Fiorentina in una sfida importante per il campionato, con i nerazzurri alla ricerca di una vittoria davanti al proprio pubblico. La squadra di casa prova a prendere subito in mano il controllo della partita, mentre i viola cercano di sfruttare gli spazi per ripartire.Nel primo tempo l’Inter costruisce una delle occasioni più interessanti con Esposito, che si presenta davanti a De Gea. Il portiere della Fiorentina, però, risponde presente e riesce a neutralizzare la conclusione, mantenendo il risultato in equilibrio. I nerazzurri continuano a cercare la via del gol, ma la difesa viola prova a resistere alla pressione.La Fiorentina, dal canto suo, cerca di rendersi pericolosa e di trovare le giuste soluzioni per mettere in difficoltà la retroguardia interista. La partita prosegue con ritmi intensi e diversi duelli a centrocampo, mentre le due squadre cercano di sfruttare ogni occasione.Nella ripresa arriva il momento decisivo: al 65′ Jimenez trova la rete e porta in vantaggio la Fiorentina, gelando il pubblico nerazzurro. L’Inter si ritrova così sotto nel risultato e prova immediatamente a reagire, aumentando la pressione offensiva.Nel corso del secondo tempo, i nerazzurri reclamano anche un calcio di rigore per un episodio che coinvolge Thuram. L’attaccante finisce a terra in area, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco e non concede la massima punizione. Una decisione che fa discutere e accende le proteste dei giocatori interisti.Nel finale l’Inter prova a trovare il pareggio e va vicina al gol con Thuram e Sucic, che sfiorano la rete con una girata. La Fiorentina, però, resiste e cerca di difendere il prezioso vantaggio.Quando la partita sembra ormai indirizzata verso la vittoria viola, arriva la reazione nerazzurra. Al 90′ Thuram trova il gol del pareggio e riporta l’Inter sull’1-1, facendo esplodere il pubblico di San Siro. Un finale incredibile, con i nerazzurri che riescono a evitare la sconfitta proprio allo scadere dei tempi regolamentari.La Fiorentina vede sfumare il successo nel finale, ma l’Inter non si accontenta del pareggio e continua a spingere. Al 97′ Zielinski si presenta sul dischetto e trasforma il calcio di rigore, completando la rimonta nerazzurra e firmando il definitivo 2-1.San Siro esplode per una vittoria incredibile, con l’Inter capace di ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa. Thuram e Zielinski, quest’ultimo dagli undici metri, regalano ai nerazzurri tre punti pesantissimi al termine di un finale ricco di emozioni.

Foto: instagram Zielinski