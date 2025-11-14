Thiam: “Siamo un gruppo perfetto, ci vogliamo bene. Bianco? Prima di essere un tecnico è un uomo vero”

14/11/2025 | 10:05:42

Il portiere del Monza, Demba Thiam, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“A questo punto non ci si può nascondere, a patto però di continuare a lavorare passo dopo passo. La strada è ancora lunghissima. I margini di miglioramento ci sono e vanno esplorati con umiltà. Siamo un gruppo perfetto, ci vogliamo bene, c’è armonia nello spogliatoio e giochiamo divertendoci. Il primo pensiero dovrebbe essere sempre questo: innanzitutto divertirsi. Se è difficile fare previsioni sulla Serie B? Sì, perché secondo me vanno fatte valutazioni in tre fasi: dall’inizio alla pausa di novembre; dalla ripresa al successivo stop di marzo; e poi la lunga corsa finale di primavera. Non dobbiamo mai pensare di essere primi: ci sono difficoltà continue, il torneo è equilibratissimo e può riservare sorprese. Bianco? È un allenatore completo, ascolta tutti e cerca il confronto. Vuole bene a ognuno di noi: prima di essere un tecnico è un uomo vero”.

Foto: sito Monza