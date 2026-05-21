Thiago Silva saluta il Porto: “E’ un arrivederci, è stato tutto incredibile”

21/05/2026 | 16:30:37

Thiago Silva saluta il Porto dopo l’addio, le parole ai canali ufficiali del club: “I tifosi del Porto saranno sempre con me e spero di aver lasciato un segno su di loro. Ripenso agli incredibili momenti che abbiamo vissuto insieme e questo titolo che è uno dei più importanti della mia vita. Non è un addio, ma un arrivederci. Questi mesi qui mi dicono che ne è valsa la pena, tutto è stato incredibile e ho avuto un piacere immenso a vestire questa maglia. La squadra merita molto di più di quanto ha vissuto quest’anno”.

foto x porto