Thiago Silva punzecchia Ancelotti: “Non puoi non convocare gente di 32 o 33 anni che sta vivendo un buon momento”

10/09/2026 | 10:04:49

Tra meno di due settimane ricomincia il calcio internazionale e diversi CT hanno già diramato la lista dei convocati. In Brasile, delusione numero uno dello scorso Mondiale, hanno fatto parlare le scelte di Carlo Ancelotti. In particolar modo non sono state gradite da Thiago Silva, uno degli ultimi capitani della Seleçao, che ha parlato così a Radio Tupi: “Vuoi che dica la verità o che menta? Non puoi lasciare fuori giocatori di 31, 32 o 33 anni. Io ero vicino ad andare al Mondiale a 41 anni. Non si può escludere chi sta vivendo un buon momento. Con la nazionale brasiliana le cose devono essere fatte passo dopo passo. Non puoi allontanare tutti e inserire nuovi giocatori. È molto difficile giocare per il Brasile, è diverso rispetto a un club. Bisogna cambiare e allo stesso tempo ottenere risultati”. L’ex difensore di Milan e PSG, oggi al Fluminense e prossimo ai 42 anni, sogna di tornare a vestire la maglia verdeoro. Nel frattempo, Carlo Ancelotti ha ribadito la sua filosofia a Globo: “Per gli obiettivi che abbiamo in queste amichevoli, è una lista equilibrata. Io, in generale, non guardo l’età dei giocatori. Ora è un momento per dare priorità a questo, ai giovani che hanno potenziale e possono esserci in futuro. Una cosa è certa. Il giocatore di 34 o 35 anni non avrà futuro, è il presente. Se il giocatore a quell’età è preparato per giocare una competizione importante, sarà nella Selezione. Ma ora la priorità è questa, dare priorità ai giovani”.

Foto: Instagram Thiago Silva