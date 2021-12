Thiago Motta, comunque vada che schiaffo alla clausola con penale!

Noi la riteniamo una grande giustizia. Thiago Motta che passa a Napoli con il suo Spezia che sembrava predestinato a una sconfitta senza discussioni è anche la risposta alla famosa clausola, una penale da 400 mila euro che il club ligure non pagherebbe se l’esonero non scattasse entro il 31 dicembre. Vi avevamo parlato dei vari Marco Giampaolo (il più corteggiato), Maran e compagnia, ma non ci sembra molto carino legare il futuro di un allenatore al pagamento di una somma più o meno consistente. Thiago Motta intanto ha confermato che il suo Spezia può giocarsela per la salvezza, malgrado un mercato estivo insufficiente, un direttore sportivo (Pecini) inadeguato e una sessione bloccata già da gennaio per i noti fatti che non permetteranno di fare operazioni in entrata. Proprio per questo sarebbe stato auspicabile un mercato estivo più proficuo e meno improvvisato. Intanto, quel senso di giustizia ha portato Thiago Motta a espugnare Napoli. Della serie: possono decidere ciò che vogliono, ma io sono qui e ho risposto con i fatti piuttosto che con le chiacchiere…Foto: sito Spezi