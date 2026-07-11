Terribile notizia: Adams, centrocampista sudafricano, muore a 25 anni

11/07/2026 | 15:10:46

Una notizia tremenda: è morto Jayden Adams, centrocampista venticinquenne dei Mamelodi Sundowns, recente protagonista con il Sudafrica al Mondiale in corso. Secondo fonti locali si sarebbe tolto la vita per una forma di depressione. Adams era sceso in campo per tre volte da titolare nella fase a eliminazione diretta. I Sundowns lo aveva prelevato pochi mesi fa dallo Stellenbosch FC, Adams aveva dimostrato di essere un centrocampista molto affidabile, tra i migliori del campionato sudafricano. Adesso la tragica notizia per l’immatura scomparsa.

Foto: Instagram personale