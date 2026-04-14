Ternana, sospesi gli allenamenti di oggi. Situazione critica

14/04/2026 | 12:59:55

In casa Ternana, dopo la bufera di ieri, con la messa in liquidazione del club, è arrivata una decisione sportiva molto triste. Gli allenamenti di quest’oggi, martedì 14 aprile, sono sospesi. A comunicare la decisione alla squadra e ai vari dipendenti è stato il Direttore Generale Giuseppe Mangiarano, che ha parlato a tutti i presenti, cui è stato poi comunicato di prendere tempo. C’è infatti la remota speranza che venga revocata la liquidazione volontaria della società: uno scenario che a oggi appare improbabile ma non impossibile.

Ma il rischio di una clamorosa esclusione dal campionato, a due giornate dalla fine, è molto alto, il che falserebbe anche il torneo.

Foto: logo Ternana