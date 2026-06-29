Ter Stegen, passi in avanti dell’Ajax: si cerca l’intesa sull’ingaggio

29/06/2026 | 16:10:38

La trattativa tra l‘Ajax e Marc ter Stegen procede bene, riporta Mundo Deportivo. Il club di Amsterdam ha già presentato un’offerta formale al Barcellona per il prestito del portiere tedesco, il cui contratto con il club catalano è in scadenza nel 2028. Sebbene alcuni media abbiano addirittura parlato di un trasferimento e di una partenza del tedesco dal Barcellona, ​​la realtà è che l’Ajax può permettersi il prestito solo pagando una piccola parte del suo stipendio. Il portiere, sottolinea il quotidiano spagnolo, è attratto dall’idea di giocare per una squadra prestigiosa per ricongiungersi con Míchel e con il progetto sportivo che Jordi Cruyff sta mettendo in piedi.

Foto: X Girona