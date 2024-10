Tentato furto dell’auto a Juan Jesus. Finestrini distrutti, vetri ovunque. Il calciatore: “Sicurezza zero, fate vomitare”

Notte da incubo per Juan Jesus, difensore del Napoli. Il giocatore ha subito un tentato furto di auto. A raccontare la vicenda è il diretto interessato, con un video pubblicato sulle proprie Instagram stories che mostra la sua macchina, con i finestrini rotti e gli interni devastati.

Non è il primo episodio di questo tipo che interessa un giocare del Napoli in stagione: dopo Napoli-Parma, il brasiliano David Neres fu difatti rapinato a mano armata mentre era bloccato nel traffico insieme alla sua futura moglie.

Juan Jesus ha postato una denuncia via social, dove ha scritto frasi davvero dure: “Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare! Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro. So quanto i beni materiali siano secondari, ma sapere che un estraneo abbia violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo”.

Foto: Instagram Juan Jesus