Tenerife, peggiora la situazione di Jesús de Miguel

03/11/2026 | 09:47:44

Ore di grande apprensione per Jesús de Miguel. L’attaccante del CD Tenerife, 30 anni, ha subito un peggioramento delle proprie condizioni neurologiche dopo essere stato ricoverato d’urgenza all’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La notizia è stata comunicata dal club spagnolo nella notte, attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali social. “La situazione medica di Jesús de Miguel è peggiorata neurologicamente”, ha annunciato il Tenerife, aggiungendo che nelle prossime ore verranno fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del calciatore. Il giocatore si trova ricoverato in ospedale dopo il grave incidente avvenuto durante la partita contro l‘FC Andorra.

Foto: x Tenerife