Tedesco: “Sconfitta amara, anche lo 0-0 sarebbe stato imbarazzante. Ma bisogna andare avanti”

31/08/2026 | 23:39:32

Il tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Dobbiamo digerirlo, non c’è alternativa. Già lo 0-0 era un po’ imbarazzante, ero già deluso e alla fine prendiamo pure gol”.

Quali sono i lati positivi di queste partite? “Anche contro la Lazio la partita mi era piaciuta. Mi aspettavo magari più intensità in fase di non possesso. Oggi il campo era nostro, abbiamo avuto tanto possesso e creato tanto. Giocare 180′ e non segnare mai è pesante”.

Le sarebbe piaciuto fare il giornalista. E facendo il giornalista per un giorno che voto darebbe al Bologna? “Mi sarebbe piaciuto farlo, ma faccio l’allenatore e il voto è meglio che lo diate voi”.

A centrocampo si sente l’assenza di Moro, giocatore che ragiona palla al piede con più velocità degli altri centrocampisti in rosa “Nikola ce l’ha un po’ di più, sappiamo che è un nazionale croato e non è facile essere convocati per la Croazia avendo davanti a sé Luka Modric. Ma non è al 100% e dobbiamo un po’ aspettarlo. Ferguson e Pobega hanno fatto bene, magari ci siamo abbassati troppo in fase di costruzione”.

Foto: sito Bologna