Tedesco: “Mbangula coraggioso, Theate è come se non fosse mai andato via. Firmerei per il decimo posto”

05/09/2026 | 15:10:37

Il tecnico del Bologna Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa: “Mercato? Per il giudizio finale bisogna aspettare perché abbiamo preso due giocatori al rush finale e non posso ancora inserirli nelle rotazioni del gruppo perché li ho avuti all’ultimo, ma sono contento e fiducioso per il futuro. Questa squadra è costruita per giocare a 4. I giocatori si sentono confidenti nel giocare così e proseguiremo, poi valuteremo di gara in gara se giocare con il doppio mediano o con il rombo. Mbangula è coraggioso, ha personalità, lo vedo applicato. Theate è come se non fosse andato mai via: parla tanto, comunica, ha preso le redini e può diventare importante per noi. Parole Fenucci sul decimo posto? Non penso alla classifica, penso solo al risultato. Ho visto la conferenza stampa del direttore Fenucci e sono d’accordo su tutto. oggi firmerei per il decimo posto, ma l’obiettivo è vincerle tutte e andare il più avanti possibile”.

Foto: X Bologna