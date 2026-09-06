Tedesco: “Con Lazio e Atalanta meritavamo di più, oggi no. Dovbyk e Piccoli possono giocare insieme”

06/09/2026 | 20:49:30

Tedesco ha parlato a Sky dopo il pareggio con il Sassuolo: “Dobbiamo accettarlo perchè con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più, oggi no. Abbiamo concesso troppi contropiedi al Sassuolo. Dove siamo mancati? Sicuramente nell’ultimo terzo, tanti tiri rimpallati. Non siamo riusciti a bloccare i loro due o tre tiri. Non possiamo perdere le preventive così, è mancata energia. Gli attaccanti? Si sono sbloccati entrambi, Libra uno dei migliori in campo. Le due punte insieme perché no, può essere un’alternativa”.

Foto: X Bologna