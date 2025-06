Tebas: “Se il Barcellona vuole Nico Williams, dovrà vendere”

17/06/2025 | 21:30:32

Sessanta milioni di clausola rescissoria. È questo il prezzo che il Barcellona sarebbe disposto a saldare per Nico Williams. E il presidente della Liga, Javier Tebas, ha così commentato i rumors: “Non siamo nemmeno nel periodo giusto, ma vedremo… Il Barça deve fare alcune cose per poterlo registrare, non molte, ma deve farle e sa già quali sono. Il Barça ha i soldi per acquistare Nico e registrarlo? Non lo so. Ma alla fine si sentono tanti nomi: Williams, quell’altro, quello con la moto… Prima di tutto bisogna verificare se ciò che si vuole registrare è reale, cosa che non so”, ha dichiarato Tebas. Ma i parametri del Barcellona attualmente “non soddisfano ancora i requisiti per poter acquistare liberamente. Se vogliono Nico, dovranno vendere e sistemare parecchio i conti”.

Foto: instagram Nico Williams