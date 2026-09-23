Tebas: “Il problema è il modello calcistico di Florentino. Da tempo altri club si lamentano della posizione del Real Madrid”

23/09/2026 | 23:30:40

Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha parlato in occasione del 12° Gala dell’Altruismo. Queste le sue parole su Florentino Perez:

“Finché Florentino rimarrà presidente del Real Madrid, il rapporto sarà irrimediabilmente compromesso. Il problema è il modello calcistico di Florentino; noi non lo condividiamo. Se in futuro ci sarà un altro presidente, vedremo. Sono in totale disaccordo con l’attuale dirigenza, ma non ho nulla contro il Real Madrid. È la mia squadra fin da quando ero bambino. Quando ci sono problemi interni al Real Madrid, ci sono sempre attacchi a tutto ciò che si muove. Quando la Liga viene attaccata, quando viene messa in discussione l’integrità della competizione, quando si presume che sia truccata… non è la Liga ad essere attaccata, sono tutti i club, e questo è irrispettoso nei confronti della competizione. Il mio dovere come presidente è dire quello che penso e quello che sta succedendo. La mia azione è un atto di responsabilità. Da tempo altri club si lamentano della posizione del Real Madrid. La situazione dell’Atlético Madrid non è nuova, così come quella del Siviglia e del Valencia… affermare che il campionato sia truccato e non valga nulla è irrispettoso. Io stesso sono abituato a ricevere critiche, ma non alla competizione”.

Foto: LaLiga