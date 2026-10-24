Taylor-autogol Carlos-Lontani: 2-1 Lazio e vetta solitaria per una notte

24/10/2026 | 22:42:18

La Lazio batte 2-1 il Parma e non arresta la corsa. Decidono la rete di Taylor e l’autogol di Carlos, non basta il gran gol di Lontani nel recupero, Gattuso va in vetta in attesa dell’Inter. Lazio vicina al vantaggio al 24′. Colpo di testa su invito di Tavares, traversa piena. Al 40′ viene annullato il gol di Isaksen per fuorigioco dopo un assist super di Noslin. Partita che si sblocca al 50′ con Taylor. Sinistro perfetto da fuori area che inganna Corvi: gran bel gol. Al 58′ arriva il 2-0. Cross di Tavares, Diego Carlos nell’anticipare infila la sua porta. Al 94′ clamoroso gol di Lontani, che da posizione laterale cerca il cross e il pallone entra.

foto x lazio