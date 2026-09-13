Tarozzi (vice Tedesco): “Dobbiamo guardare avanti. Non abbiamo trovato l’equilibrio giusto tra qualità e intensità”

13/09/2026 | 21:26:14

Il vice-allenatore del Bologna, Andrea Tarozzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Siamo stati ordinati ma abbiamo fatto troppo poco davanti. A parte la delusione del momento dobbiamo guardare avanti, sapere che abbiamo perso tre partite su quattro per 1-0 ma sappiamo che abbiamo una squadra che deve fare di più. Cosa ci manca? Non abbiamo trovato l’equilibrio giusto tra qualità e intensità. Dobbiamo riuscire in qualche maniera a trovare il mix giusto. Manca poco a vincere delle partite, ma manca qualcosa ed è palese”.

Foto: X Bologna