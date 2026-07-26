Taremi, sirene brasiliane: può ripartire dal Vasco Da Gama

26/07/2026 | 22:05:32

Possibile nuova avventura per Taremi, l’ex attaccante dell‘Inter potrebbe ripartire dal Brasile dopo l’esperienza all’Olympiacos. Secondo quanto riporta ESPN, l’attaccante iraniano è finito nel mirino del Vasco da Gama. 34 anni, il giocatore è sotto contratto con l’Olympiacos per un’altra stagione, ma potrebbe accettare le sirene brasiliane. L’iraniano, reduce dai Mondiali negli USA, ha vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2024/25 segnando appena 3 gol in 43 partite, poi ha accettato la chiamata dalla Grecia la scorsa estate, ora c’è all’orizzonte una nuova occasione per l’ex Porto.

foto x olympiacos