Tare: “Partita molto importante. Leao? Ha altri due anni di contratto”

06/04/2026 | 20:19:21

Igli Tare, ds del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Giocano due grandi squadre, stasera sarà uno spettacolo. Oggi ci si gioca tanto per la classifica, vedendo anche il risultato della Juve. per noi stasera sarebbe importante uscire con una vittoria. I due attaccanti sono importanti come gli altri che abbiamo, per Allegri è bello avere tante scelte”.

Lei guarda più in alto o più in basso? “Cerco di guardare più in alto per carattere, però dobbiamo essere attenti. Giocare in uno stadio del genere: non c’è cosa più bella per un giocatore, dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere”.

Come giudichi fin qui la stagione di Leao? “Ne parliamo ogni settimana, le sue qualità sono fuori discussione. ha avuto tanti infortuni che non l’hanno fatto esprimere al meglio. L’abbiamo portato in panchine perché durante la partita può fare la differenza”.

Il suo futuro? “Ha un contratto per altri due anni, è un giocatore molto importante per il Milan”.

Foto: Instagram personale