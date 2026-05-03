Tare: “Con Allegri e Furlani siamo in linea sul futuro. Koné sarà un uomo mercato”

03/05/2026 | 15:02:29

Igli Tare ha parlato a DAZN anche del futuro del Milan: “Con Allegri e Furlani siamo in sintonia su quello che dobbiamo fare per la prossima stagione e su quello che manca a questa squadra. Koné? Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo”.

foto x milan