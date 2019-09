Paolo Maldini, dirigente del Milan, riceve il noto Tapiro d’oro consegnatogli direttamente dall’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli (puntata in onda questa sera su Canale 5 alle ore 20:35). Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate: “È da tanti anni che non siamo ai livelli di un tempo. È una sofferenza per chi ama questa squadra”.

Foto: Milan Twitter