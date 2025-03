Tap-in di Tonali, Italia avanti 1-0 sulla Germania all’intervallo

L’Italia conduce per 1-0 sulla Germani al termine della prima frazione di gioco. È Sandro Tonali, tornato in azzurro a San Siro, a far esultare gli Azzurri al nono minuto di gioco. La rete del vantaggio azzurro nasce da sinistra a destra: Bastoni apre per Barella, che aspetta e serve la sovrapposizione di Politano. L’esterno del Napoli arriva prima di Baumann sul pallone e, di esterno, scarica al centro: Tah anticipa Kean, ma la palla torna a disposizione di Tonali per il quale è a quel punto tutto facile. L’ex Milan apre il piattone e segna a porta vuota. Italia avanti al Meazza.

Foto: Instagram Tonali