Tanti calci e poco calcio, ma alla fine la spunta la Samp. Ricci al 90′ decide il derby con lo Spezia
31/01/2026 | 21:36:54
La Sampdoria vince un delicatissimo derby contro lo Spezia, posticipo del sabato sera in Serie B. Finisce 1-0, con una rete di Ricci al 90′. Gara molto tesa, con la posta in palio elevatissima, ben 37 falli fischiati e una rissa da saloon nel finale con doppio rosso, Vlahovic e Palma. Al 90′ lo spunto di Ricci che regala i tre punti alla Sampdoria che scavalca proprio lo Spezia, portandosi a 22 punti. Lo Spezia resta in zona retrocessione a 20.
Foto: sito Sampdoria