Tabbiani: “Possiamo disputare un bel campionato”

24/10/2026 | 12:31:21

Il Trento si prepara alla sfida contro la Juventus Next Gen, in programma domani 25 ottobre alle 12:30 allo stadio Briamasco. Alla vigilia della gara, valida per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C, il tecnico Luca Tabbiani ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi anche sulle caratteristiche degli avversari.”La Juventus, come tutte le squadre Under 23 o seconde squadre, è una formazione di grande talento e con qualità tecniche importanti», ha dichiarato l’allenatore, sottolineando la capacità dei bianconeri di gestire il possesso. “Sono giovani, palleggiano bene e, proprio per questo, dovremo essere bravi nella fase di aggressione, cercando di togliere loro tempo e spazio”.Tabbiani ha poi evidenziato l’importanza dell’atteggiamento della propria squadra: “Se manteniamo questo atteggiamento, possiamo disputare un bel campionato, come stiamo facendo”. Il tecnico è soddisfatto del percorso intrapreso e vuole che il gruppo continui a crescere senza perdere concentrazione.Sul momento del Trento, ancora imbattuto nelle prime giornate, l’allenatore ha spiegato: “Il morale è alto e domenica, a Feltre, i ragazzi hanno disputato un’ottima gara”. L’obiettivo è alimentare l’entusiasmo attraverso le prestazioni e i risultati, continuando a lavorare con la stessa intensità.Non mancano, però, le difficoltà legate alle assenze. Tabbiani ha sottolineato come avere meno cambi a disposizione possa responsabilizzare maggiormente chi scende in campo: “Avere pochi cambi a disposizione mi piace, perché responsabilizza molto chi scende in campo”. Contro la Juventus Next Gen serviranno quindi attenzione, intensità e capacità di limitare le qualità tecniche degli avversari.

Foto: instagram Tabbiani