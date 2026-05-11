Szczęsny: “Joan García? È la prima volta che mi gioco il posto con un portiere più forte di me”

11/05/2026 | 22:10:17

Wojciech Szczęsny , portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Eleven Sports, offrendo una riflessione sincera e come sempre diretta sulla sua stagione in blaugrana.

Il portiere polacco si è soffermato in particolare sul dualismo tra i pali vissuto con il compagno Joan García, riconoscendone apertamente il valore: “Per la prima volta nella mia carriera ho giocato con un portiere molto più bravo di me. Alla Roma era un portiere fantastico, ma non ancora al livello che ha raggiunto in seguito. Con Joan García mi è stato più facile accettare che qualcuno sia semplicemente più forte. Il mio ruolo è stato quello di supportarlo, non di lottare per il posto. La porta del Barcellona è in ottime mani”.

Il portiere polacco, però, non parla proprio di Buffon, quando era alla Juventus.

Foto: Instagram Barcellona