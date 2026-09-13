Svolta nel derby di Manchester: espulso Foden al 23esimo per fallo di reazione su Bruno Fernandes

13/09/2026 | 18:07:14

Possibile sliding doors nel derby di Manchester. Al 23esimo del primo tempo, un contrasto tra Phil Foden e Bruno Fernandes ha scatenato gli animi, finendo per creare una mini rissa. Il giocatore del City, nel tentativo di proteggere il pallone, è finito a terra e ha ricevuto un calcetto dal portoghese. Di pronta reazione, Foden ha alzato la gamba, colpendo le parti basse del giocatore dello United, facendo scattare immediatamente il cartellino rosso da parte dell’arbitro Michael Oliver.

Foto: Instagram City