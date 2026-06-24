Svizzera ai sedicesimi da prima: Canada battuto, ma è secondo. La Bosnia terza: Qatar steso 3-1 da Alajbegovic

24/06/2026 | 22:59:27

La Svizzera batte il Canada 2-1 e stacca il pass da prima del girone, con i canadesi comunque secondi. Vince 3-1 la Bosnia che elimina il Qatar e chiude terza a pari punti con il Canada. La Svizzera passa avanti al 46′ con Vargas, poi arriva il raddoppio con Manzambi dieci minuti più tardi. Il Canada la riapre con Promise David al 76′. Succede molto nel primo tempo tra Bosnia e Qatar. Una gara ricca di occasioni ed emozioni con la Bosnia che sembrava lanciata dopo il vantaggio siglato da Alajbegovic l’autogol di Abunada sfiora il 3-0 con Dzeko. Il Qatar reagisce e riduce le distanze con Al Haydos. La Svizzera chiude il girone in testa con 7 punti, secondo il Canada con 4 in virtù della miglior differenza reti, la Bosnia però è terza e potrebbe passare come migliore terza.

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