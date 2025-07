Suwarso (pres. Como): “Messi? È amico di Fabregas, ma sarebbe un sogno se venisse qui”

26/07/2025 | 13:10:35

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso ha parlato del sogno legato a Leo Messi, a cena nei giorni scorsi con Fabregas, per amicizia, ma a livello di mercato non c’è assolutamente nulla.

Queste le sue parole: “Non ne ero al corrente, era ospite della moglie di Fabregas. Sarebbe un sogno se venisse qui, ma perché dovrebbe lasciare tutti quei soldi? Non abbiamo avuto nessun contatto con lui”.

Foto: sito Como