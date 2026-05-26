Suwarso: “Nico Paz? Ne capiremo di più a giugno. Arriveranno 4-5 giocatori da Champions”

26/05/2026 | 16:51:34

Il proprietario e presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato alla Provincia di Como, sulle ambizioni del club e sul futuro di Nico Paz.

Le sue parole: “Nico Paz? Molto dipenderà dalle decisioni del Real Madrid. Noi potremo capire qualcosa in più soltanto a giugno”.

Molto ambito però è anche Cesc Fabregas: “È normale che diversi club possano interessarsi a lui dopo un campionato così importante. La cosa positiva è che tra noi c’è totale trasparenza. Ogni situazione viene condivisa immediatamente e il rapporto resta molto solido. È una persona estremamente determinata, che ha ben chiaro il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi”.

Chi si aspetta tanti innesti dal mercato rimarrà deluso, ma qualcuno sicuramente verrà acquistato: “Non immagino rivoluzioni profonde, ma penso possano arrivare quattro o cinque nuovi giocatori. La partecipazione alla Champions cambia inevitabilmente il modo di rapportarsi con calciatori, agenti e società”.

Foto: Instagram Suwarso