Suwarso: “Cambiaso e Chiesa? Siamo oltre i limiti di prezzo che ci siamo dati. Fabregas resta”
06/06/2026 | 17:48:15
Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato dal Festival dello sport: “Fabregas mi ha detto che rimane. Cambiaso e Chiesa? Sono oltre i limiti di prezzo prezzo che ci siamo dati. Cerchiamo opportunità non italiani per forza. La gente diceva che era impossibile andare in Champions. Continuiamo a ragionare partita per partita. Proveremo a giocare la Champions nel nostro stadio”.
foto insta suwarso