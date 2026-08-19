Sutalo alla Lazio una settimana dopo: trattativa in stato avanzato

19/08/2026 | 11:02:20

Josip Sutalo alla Lazio una settimana dopo. Nome mai uscito fino al 12 agosto (una settimana fa) quando ve ne avevamo parlato in esclusiva. Avevamo indicato l’unica formula possibile: il prestito oneroso con diritto di riscatto e ultimi dettagli sulla formula che possa consentire alla Lazio di mantenere in qualche modo il controllo del cartellino. La richiesta iniziale era di 12-13 milioni più bonus ma è scesa, l’Ajax lo aveva messo in uscita e c’erano stati sondaggi del Benfica e di un paio di club arabi. La Lazio non ha mollato la presa, ora la trattativa è in uno stato avanzato, esisteva la necessità di accelerare per regalare un difensore a Gattuso dopo l’impatto molto negativo contro il Mantova. E Sutalo, una settimana dopo…

Foto: Instagram Sutalo